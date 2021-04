Meteo, vento forte nel novarese e nel Vco: previste raffiche fino a 70 km all'ora

Forte vento nel novarese e nel Vco.

Già dalla notte tra lunedì e martedì il vento ha iniziato a soffiare in città e nel nord del Piemonte. Secondo le previsioni di 3B Meteo nel pomeriggio sono attese raffiche fino a 70 km all'ora, mentre in serata il vento dovrebbe calare e poi scendere nella notte. Per mercoledì è previsto ancora vento, ma meno forte: i cieli saranno comunque soleggiati, con temperature massime comprese tra i 16 gradi di oggi e i 13 di domani, mentre le minime caleranno intorno ai 2 gradi di notte.