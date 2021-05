Incidente a Novara, violento scontro fra due auto: una si ribalta

Incidente stradale a Novara in via Biandrate.

Intorno alle 16.15 di oggi, mercoledì 5 maggio, due auto si sono scontrate all'incrocio con via Fleming, per cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno collaborato con il personale del 118 per estrarre i feriti dalle vetture e per mettere in sicurezza i mezzi.

Della dinamica si stanno occupando gli agenti della polizia locale.