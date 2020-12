Shopping di Natale online: i consigli della polizia per acquistare in rete in sicurezza

Mancano poco più di due settimane a Natale e per alcuni è già iniziato l'acquisto dei regali. Per questo la polizia ha elaborato una guida con i consigli utili per evitare potenziali truffe, in particolare nello shopping online.

Così, dall’esperienza acquisita nella tutela dai rischi di truffe online, la polizia postale e delle comunicazioni mette a disposizione dei cittadini una serie di informazioni per garantire la sicurezza in rete, la tutela dei dati personali, la protezione da frodi e rischi negli acquisti: "temi caldi e particolarmente sentiti da chi utilizza internet in questo periodo di lockdown - fanno sapere dalla polizia - in cui si registra una continua crescita delle condotte fraudolente, sempre più sofisticate, sulle piattaforme di e-commerce".

Nell’ambito del Compartimento polizia postale - Piemonte e Valle D’Aosta nel 2020 sono stati registrati 204 casi di frodi da e-commerce, mentre sono 7 le denunce già formulate nella prima settimana di dicembre. Per questo motivo la polizia postale e delle comunicazioni ha potenziato ogni utile strumento per aiutare i navigatori, occasionali o assidui, a sentirsi più confidenti in occasione del loro prossimo acquisto e a contrastare nel contempo le truffe messe in atto su internet, anche attraverso la chiusura di spazi virtuali. "Consigli particolarmente utili - spiega la polizia - all’avvicinarsi del Natale quando il fenomeno delle truffe sembra acutizzarsi, complice anche la ricerca di offerte a bassissimo costo. Del resto, che la scelta di acquistare in rete sia legata anche alla possibilità di ottenere risparmi, oltre che alla comodità, non è una sorpresa: alcune ricerche confermano che il modello dell'acquisto di impulso legato a offerte speciali, ad esempio stock limitati o con prezzi scontati, si è talmente diffuso che anche i truffatori seriali riescono ad inserirsi con false vendite".

I consigli della polizia postale per acquistare su internet in sicurezza