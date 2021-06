Caldo, afa e temporali serali: le previsioni di inizio settimana

Sul Piemonte la settimana appena iniziata vedrà ancora tempo ampiamente soleggiato e caldo, con condizioni spesso afose, ma con maggiore instabilità fra pomeriggio e sera, quando saranno possibili rovesci e temporali, specialmente su aree montuose e alte pianure.

Sono queste le previsioni elaborate dal meteorologo di 3B Meteo Davide Ricci per i prossimi giorni. In particolare, nelle giornate di martedì e mercoledì il tempo seguirà grossomodo lo stesso copione, con una prima parte di giornata ben soleggiata su gran parte della regione, seguita da un aumento pomeridiano della nuvolosità sulle Alpi, con rovesci e temporali che verso sera si estenderanno alle pianure circostanti. Giovedì e venerdì vedranno condizioni ancora più instabili con possibilità di precipitazioni anche sulle pianure di alessandrino, astigiano e novarese. Per il week end è al momento atteso un parziale miglioramento, ma con tempo spesso variabile fra pomeriggio e sera.

Per quanto riguarda il tempo a Novara, i prossimi giorni risulteranno generalmente stabili, con nuvolosità più frequente fra pomeriggio e sera, ma con bassa probabilità di piogge, eccezion fatta per la serata di martedì, quando qualche piovasco proveniente dalle Alpi potrebbe sconfinare fin sulla città. Venerdì potrebbe vedere maggiore instabilità e non è escluso lo sviluppo di temporali nel pomeriggio. Nel week end dovrebbero proseguire condizioni di variabilità pomeridiano-serale, con locali episodi instabili. Le temperature resteranno alte e generalmente comprese fra 19-20 gradi di minima e 29-30 di massima, con tassi di umidità elevati e conseguente disagio per afa.

Prosegue anche per oggi, martedì 22 giugno, intanto, l'allerta meteo per temporali emessa da Arpa Piemonte.