Novara, post-meme maschilista sui social dell’Upo: scoppiano le polemiche

Un ragazzo che, a passeggio con la sua fidanzata, si gira per osservare il lato B di un’altra ragazza che passeggio nel verso opposto. Il giovane riporta la frase “Io che cerco il futuro”, la fidanzata rappresenta le altre università e il lato B della ragazza è l’Upo, l’Università del Piemonte Orientale. E’ questo il post che lo scorso lunedì 23 agosto è apparso sui social dell’università e che ha scatenato polemiche. Alcuni infatti ci hanno visto un post maschilista. “Vergognoso, triste” sono solo alcuni dei commenti riportati sotto al post, che poi l’università ha scelto di rimuovere.

"Il meme che ha suscitato qualche rumore sul web fa parte della campagna promozionale estiva. Abbiamo chiesto all’agenzia che si occupa della nostra comunicazione di adeguare le tecniche utilizzate sui social media per avvicinare le nuove generazioni, - spiega Avanzi - è stato dunque proposto di utilizzare, oltre ad altri strumenti, anche dei meme, cioè vignette di natura umoristica, spesso dissacratori, frutto di rielaborazione di altri contenuti di tendenza nel web.

Quello di cui si parla risponde a entrambe queste caratteristiche; in particolare, è tra i più usati e replicati su Internet e gode di grande notorietà nel pubblico giovanile. Una volta che l’agenzia lo ha pubblicato sulle pagine social dell’Università, ha avuto reazioni in larga parte positive e un limitato numero di commenti negativi".

C'è chi lo ha definito un post maschilista: "Le persone che l’hanno criticato hanno voluto vedere un messaggio maschilista prevaricante sull’intenzione umoristica. Upo è ed è sempre stata, nei fatti e nelle parole, ben lontana da questi atteggiamenti. È anche consapevole dell’evoluzione velocissima dei linguaggi utilizzati dai giovani, che occorre tenere in considerazione. Se la vignetta ha offeso qualcuno, Upo se ne dispiace e, in futuro, terrà conto anche dei punti di vista e delle sensibilità che in questa occasione si sono espresse in senso contrario al meme. Upo non rinuncia, peraltro, a considerare la leggerezza - la levitas dei Romani - come un elemento fondante della natura umana, al pari della gravitas, cioè la serietà, e di mantenerla nel bagaglio educativo offerto agli studenti".