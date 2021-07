La proposta per l'ex Centro sociale di Novara: in arrivo negozi, campi sportivi, un albergo e una residenza universitaria

Il progetto per l'area, ormai abbandonata da oltre 10 anni, approvato dalla giunta. Cambierà anche la viabilità in viale Giulio Cesare

C'è una proposta per l'area dell'ex Centro sociale di viale Giulio Cesare.

L'area, ormai abbandonata da oltre 10 anni, è da tempo al centro di un progetto di riqualificazione vista la sua posizione strategica a pochi passi dal centro città. Ieri, martedì 20 luglio, è stata approvata dalla giunta del Comune di Novara la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di valorizzazione della zona. La proposta di project financing, depositata dalla società G.E. srl di Arona, propone una totale riqualificazione dell’area. Il progetto prevede la realizzazione di un’area sportiva con 4 campi da padel/tennis e una piscina ad uso pubblico, la realizzazione di un albergo e di una residenza per studenti, oltre alla costruzione di un’area commerciale extra alimentare ed alimentare e di uno spazio di ristorazione, con la creazione di aree verdi.

Il progetto prevede anche la modifica della viabilità nella zona: sarà creata una nuova strada a doppio senso, mentre via Monte San Gabriele diventerà a senso unico. In viale Giulio Cesare invece sarà realizzata una nuova rotonda all'incrocio con viale Verdi, come pure tra via Monte San Gabriele e via Juvarra.

“L’ex Centro sociale – spiega il sindaco di Novara Alessandro Canelli – da anni, ormai, versa in uno stato di degrado sia ambientale che sociale che ha causato anche problemi legati alla sicurezza e all’ordine pubblico, come confermano le numerose operazioni di sgombero e di controllo effettuate in quest’area dalla Polizia. Il progetto di riqualificazione che ci è stato sottoposto prevede di alienare una parte della struttura e dell’area (base d’asta 1 milione 860 mila euro) e di affidare il restante spazio in concessione. Questo ci consentirà, alla scadenza della convenzione, di tornare in possesso delle aree a funzione pubblica, non naturalmente di quelle commerciali. Un progetto che prevede anche una nuova viabilità che darà maggiore scorrimento al traffico di viale Giulio Cesare, nell’ottica di una sistemazione più funzionale alle esigenze che in futuro richiederà l’insediamento anche della Città della Scienza e della Salute e di un piano di sostenibilità ambientale che prevede la realizzazione di piste ciclabili e di aree verdi. Uno spazio dove verranno realizzate anche strutture ricettive e soprattutto uno studentato per universitari, anche in funzione della crescita esponenziale della nostra Università”.

“Il recupero dell’area dell’ex Centro sociale – conclude l’assessore all’urbanistica Elisabetta Franzoni – rappresenta l’ennesimo tassello nel progetto di riqualificazione di aree dismesse ed abbandonate in città. Peraltro, questo spazio occupa un’area centrale e lo stato di degrado in cui versa è evidente ormai da tempo. La dichiarazione di interesse sarà illustrata in commissione e poi verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale. Dopodichè si potrà procedere con il bando di evidenza pubblica e l’aggiudicazione del project”.