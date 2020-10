Incidente sul lavoro a Romagnano, 50enne cade da un ponteggio: è grave

Grave incidente sul lavoro oggi, martedì 13 ottobre.

A Romagnano Sesia un uomo di circa 50 anni è caduto da un ponteggio per cause ancora da chiarire: sul posto è immediatamente intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure all'uomo, trasportato poi in codice rosso in elicottero all'ospedale Maggiore di Novara.

Eventuali aggiornamenti nelle prossime ore.