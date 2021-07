Torna il maltempo su novarese e Vco: dalla serata in arrivo nuovi temporali

Torna il maltempo su novarese e Vco. Secondo le previsioni del meteorologo di 3B Meteo Daniele Berlusconi, un'intensa perturbazione atlantica si appresta a raggiungere il Piemonte nel cuore dell'estate: "questa - spiega Berlusconi - abborderà la regione già nel corso della serata di oggi, lunedì 12 luglio, portando i primi temporali su Alpi e zone limitrofe. Sarà poi in piena azione nella giornata di domani, martedì 13, che risulterà molto instabile o perturbata su tutto il Piemonte".

Per domani sono quindi attesi rovesci e temporali abbondanti tra biellese e Vco con accumuli giornalieri anche superiori ai 100/150 mm e rischio di criticità idrogeologiche. Temporali a più riprese fin dal mattino anche sul resto della regione, localmente di forte intensità: "Il tutto - sottolinea il meteorologo di 3B Meteo - sarà associato a un deciso calo delle temperature con massime inferiori ai 25°C in pianura e neve in montagna fin verso i 2300-2500 metri. Il tempo migliorerà gradualmente nel corso di mercoledì ma si manterrà spiccatamente variabile anche per il resto della settimana e con clima non particolarmente caldo".

A Novara, in particolare, la giornata di oggi, lunedì 11 luglio, sarà per lo più soleggiata e calda, ma per domani, martedì 13, è atteso tempo perturbato con temporali a più riprese fin dal mattino e rischio di fenomeni localmente intensi, accompagnati da grandine e vento forte. Le temperature saranno in brusco calo con massime intorno ai 23-24°C. Mercoledì ultimi acquazzoni, ma migliora nel corso del giorno con il ritorno del sole. Possibili acquazzoni o temporali di breve durata sono possibili anche nei giorni successivi, alternati ad ampi spazi soleggiati.

Per la serata di oggi e la giornata di domani Arpa Piemonte ha emesso un bollettino di allerta gialla per temporali, che potranno determinare locali allagamenti, caduta di alberi, fulmini e isolati fenomeni franosi.