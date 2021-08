Coronavirus: +302 casi positivi in Piemonte, scendono a 4 i pazienti ricoverati nel novarese

Sono 302 (di cui 121, il 40,1%, asintomatici) i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, pari all’1,4% dei 21.873 tamponi eseguiti, di cui 17.248 antigenici. Lo ha comunicato l'Unità di crisi nel bollettino di aggiornamento di oggi, venerdì 27 agosto.

I nuovi casi (+20 nel novarese e +12 nel Vco) sono così ripartiti: 40 screening, 186 contatti di caso, 76 con indagine in corso; 7 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali. Casi importati: 9 (di cui 5 dall’estero).

Il totale dei casi positivi registrati sul territorio regionale da inizio pandemia diventa quindi 375.797, così suddivisi su base provinciale: 30.645 Alessandria, 17.745 Asti, 11.824 Biella, 54.140 Cuneo, 29.279 Novara, 200.500 Torino, 14.043 Vercelli, 13.434 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.548 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.639 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I dati sui ricoveri in ospedale

Secondo il bollettino regionale di oggi, venerdì 27 agosto, i pazienti ricoverati in terapia intensiva negli ospedali piemontesi sono 12 (+2 rispetto a ieri), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 144 (+2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono invece 3.519 (+84 rispetto a ieri).

Nessun decesso nelle ultime 24 ore

Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel bollettino di oggi, venerdì 27 agosto, dall’Unità di crisi della Regione Piemonte. Il totale resta quindi 11.713 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:1.569 Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.454 Cuneo, 945 Novara, 5.597 Torino, 528 Vercelli, 374 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Oltre 200 nuovi guariti

I pazienti guariti sono complessivamente 360.409 (+214 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 28.747 Alessandria, 16.942 Asti, 11.234 Biella, 52.187 Cuneo, 28.072 Novara, 193.011 Torino, 13.388 Vercelli, 12.923 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.455 extraregione e 2.450 in fase di definizione.

La situazione nel novarese

Scendono a 4 (-1 rispetto a ieri) i pazienti ricoverati negli ospedali del novarese. In particolare, secondo il bollettino dell'ospedale Maggiore, a Novara sono ricoverate 3 persone: 2 si trovano in terapia subintensiva e 1 nel reparto di Malattie infettive. All'ospedale di Borgomanero, dove nelle ultime 24 ore si è registrata una nuova dimissione, c'è invece soltanto 1 paziente ricoverato, che si trova in terapia intensiva.

