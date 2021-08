Coronavirus, un decesso all'ospedale di Borgomanero

Ancora un decesso quello che si registra all'ospedale di Borgomanero, dove ora, come da bollettino di oggi, 31 agosto, c'è un solo ricoverato in Terapia intensiva. Al Maggiore invece i ricoverati sono quattro, come ieri: 1 in subintensiva e 3 in malattie infettive.

La situazione in Piemonte

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato220 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 30 dopo test antigenico), pari all’1,1%di 20.057 tamponi eseguiti, di cui13.140 antigenici. Dei 220 nuovi casi, gli asintomatici sono 109(49,5%). I casi sono così ripartiti: 50 screening, 134 contatti di caso, 36 con indagine in corso; 4 casi importati dall’estero.

Il totale dei casi positivi diventa quindi376.535 così suddivisi su base provinciale: 30.710 Alessandria, 17.782 Asti, 11.862 Biella, 54.278 Cuneo, 29.360 Novara, 200.818 Torino, 14.072 Vercelli, 13.458 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.548 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.647 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 14( invariati rispetto aieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 153 ( - 2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.443. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.422.672 (+ 20.057rispetto a ieri), di cui 2.019.428 risultati negativi.

I decessi

Un decesso di persona positiva al test del Covid-19, nessuno di oggi, è stato comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è quindi 11.717deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:1.569 Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.455Cuneo, 945 Novara, 5.600 Torino, 528 Vercelli, 374 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I guariti: +287

I pazienti guariti sono complessivamente 361.208 (+287rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 28.838 Alessandria, 16.967 Asti, 11.277 Biella, 52.241 Cuneo, 28.172 Novara, 193.412 Torino, 13.409 Vercelli, 12.975 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.458 extraregione e 2.459 in fase di definizione