Coronavirus: +104 casi positivi e un nuovo decesso nelle ultime 24 ore in Piemonte

Sono 34679 (+104 rispetto a ieri, di cui 73 asintomatici) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte. Lo ha comunicato la Regione nel bollettino di aggiornamento di oggi, giovedì 24 settembre. Dei 104 nuovi casi (+9 nel novarese e +1 nel Vco), 37 sono stati rilevati dopo screening, 48 sono contatti di caso, e 19 con indagine in corso. I casi importati sono 7 su 104.

Il totale dei casi positivi regionali è così suddiviso su base provinciale: 4310 ad Alessandria, 1950 ad Asti, 1124 a Biella, 3356 a Cuneo, 3235 a Novara, 17339 a Torino, 1650 a Vercelli, 1210 nel Vco, oltre a 293 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 212 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

In (lieve) aumento i ricoveri

Secondo il bollettino della Regione, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 9 (+1 rispetto a ieri), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 165 (+2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono invece 2288 (+41 rispetto a ieri). Infine, i tamponi diagnostici finora processati sono 688648 (+6366 rispetto a ieri), di cui 382717 risultati negativi.

+67 persone "guarite"

L’Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 27688 (+67 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3425 (+3) ad Alessandria, 1628 (+0) ad Asti, 872 (+5) a Biella, 2690 (+14) a Cuneo, 2503 (+5) a Novara, 14086 (+33) a Torino, 1264 (+3) a Vercelli, 1011 (+4) nel Vco, oltre a 189 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 391sono invece "in via di guarigione", ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Un nuovo decesso nelle ultime 24 ore

L'Unità di crisi della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore si è registrato il decesso di una persona positiva al test del Covid-19. Il totale sale quindi 4158 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681 ad Alessandria, 256 ad Asti, 208 a Biella, 400 a Cuneo, 376 a Novara, 1839 a Torino, 225 a Vercelli, 133 nel Vco, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Oltre 800 tamponi negli hotspot scolastici

Sono 832 gli studenti e gli operatori della scuola che oggi, giovedì 24 settembre, hanno usufruito del servizio degli hotspot scolastici allestiti dalla Regione Piemonte per l’esecuzione immediata del tampone per la diagnosi di coronavirus covid-19. Il dato comprende sia gli accessi diretti richiesti in orario scolastico, sia quelli programmati, che hanno approfittato dell’opportunità per accorciare i tempi di effettuazione del test. Dall’inizio dell’anno scolastico, i casi di positività attualmente riscontrati attraverso gli accessi diretti sono stati 33, di cui 5 nel novarese.

La situazione a Novara

Sono sempre 5 i pazienti ricoverati all'ospedale Maggiore di Novara: 4 si trovano in terapia subintensiva, mentre il quinto è ricoverato nel reparto di Malattie infettive. Per quanto riguarda la situazione delle scuole, in provincia di Novara oggi sono stati eseguiti 277 tamponi negli hotspot scolastici, mentre nel Vco 6. Dall'inizio della scuola sono oltre 600 i tamponi eseguiti sugli studenti, 5 i bambini trovati positivi.