Green pass, per l'Ordine dei medici "provvedimento di buon senso che tutela tutti i cittadini"

L'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Novara interviene sulla questione Green pass e, in particolare, sulle manifestazioni contrarie al provvedimento del Governo, che si sono svolte nelle scorse settimane, anche nella nostra città.

In una nota stampa, l'Ordine ribadisce la propria posizione di assoluto sostegno alla misura voluta dal Governo: "Il cosiddetto 'Green pass' - afferma il presidente dell’Ordine, il dott. Federico D’Andrea - è un provvedimento di buon senso fintantoché non sarà raggiunta l’immunità di gregge. Lungi da essere una misura liberticida, è una norma che va a tutela di tutti i cittadini e che, in particolare, consente che si possano svolgere le più svariate attività economiche".

"C’è chi sostiene che così si crei una discriminazione tra chi è vaccinato e chi non lo è - aggiunge il dott. D’Andrea -. In realtà sono i 'no vax' che si autoescludono da un consesso in cui la stragrande maggioranza è vaccinata o vuole esserlo: nessuna disuguaglianza, dunque, ma una precisa scelta di chi rifiuta il vaccino. Si possono fare numerosi esempi di misure che limitano l’accesso a determinati luoghi per alcuni gruppi (si pensi alle norme per impedire il fumo in bar e ristoranti), ma non c’è mai stata una sollevazione come in questo caso. Eppure è noto e documentato dai numeri (ormai i ricoveri in ospedale riguardano quasi esclusivamente pazienti non vaccinati) che la vaccinazione anti-Covid ha drasticamente ridotto la mortalità e il grado di gravità della malattia: la logica e la scienza sono per il Gree pass".