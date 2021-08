Coronavirus, in Piemonte il 75% dei pazienti ricoverati non è vaccinato

Lo ha comunicato la Regione: dei 12 ricoverati attualmente in terapia intensiva 9 sono pazienti non vaccinati

In Piemonte il 75% dei pazienti covid che si trovano in questo momento ricoverati in ospedale non è vaccinato.

Lo ha comunicato la Regione in una nota stampa, specificando che dei 12 ricoveri attuali in terapia intensiva 9 riguardano pazienti non vaccinati, mentre gli altri 3 sono invece pazienti vaccinati ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse. Dei 144 ricoveri in terapia ordinaria, invece, 108 non sono vaccinati.